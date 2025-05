Was bedeutet „zu Hause“? Drei Vogtländer wollen’s genauer wissen

Eine Vernissage steht im Schloss Mühltroff bevor: Drei Menschen aus der Stadt haben sich auf kreative Weise mit ihrer Heimat befasst. Was dabei herausgekommen ist, kann man ab Freitag betrachten.

Drei Mühltroffer, drei Generationen, ein Thema. Was bedeutet für sie „zu Hause“? Ein Ort? Ein Gefühl? Eine Erinnerung? Carolin Heinz, Jochen Lehmann und Hannah Parteschfeld haben sich in ihren künstlerischen Werken damit auseinandergesetzt. Besucher sind eingeladen, ihre Perspektiven in Bildern und in Worten zu entdecken.