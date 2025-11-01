Was die neue Vollsperrung im Weischlitzer Ortsteil Reuth für die Autofahrer bedeutet

Plauen
Am Montag beginnen mehrwöchige Bauarbeiten. Kraftfahrer sollten mehr Zeit einplanen.
Ab Montag ist in Reuth die Gefeller Straße voll gesperrt. Dadurch muss der Verkehr großräumig umgeleitet werden. Grund sind Bauarbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung einschließlich der Hausanschlüsse. Darüber hat das Landratsamt informiert. Der Sperrbereich erstreckt sich zunächst für etwa drei Wochen auf die Hausnummern von 1 bis...
