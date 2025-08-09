Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten.
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten. Bild: Simone Zeh
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten.
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten. Bild: Simone Zeh
Plauen
Was Fastenwandern im Vogtland mit Bienen zu tun hat
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Durch Fasten an Gewicht verlieren? Für eine Mühltrofferin sind es andere Gründe für den zeitweiligen Verzicht auf Essen. Kathleen Eschrich lädt zum Fastenwandern ein.

Dass Fasten der Verzicht auf Essen ist, weiß jeder. Wie aber sieht Fastenwandern aus? Kathleen Eschrich aus Mühltroff ist ärztlich geprüfte Fastenleiterin. An der Deutschen Fastenakademie hat sie den Abschluss gemacht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
3 min.
Kinderbetreuung in Pausa-Mühltroff wird ab Herbst für viele teurer
Für die Betreuung von Kindern im Krippenalter müssen Eltern in Pausa-Mühltroff ab September mehr bezahlen.
Die Eltern in Pausa-Mühltroff müssen ab September tiefer in den Geldbeutel greifen, wenn sie ihren Nachwuchs im Krippenalter betreuen lassen. Warum die Gebühren in den Kindereinrichtungen steigen.
Simone Zeh
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
30.07.2025
4 min.
Kehrt die Wisentatalbahn ins Vogtland zurück?
Die Wisentataleisenbahner voriges Jahr bei der Abschiedsfahrt auf der Strecke.
Es gibt ihn noch, den Förderverein Wisentatalbahn. Nach der Streckenstilllegung haben die Mitglieder nicht aufgegeben. Sie wollen die alte Strecke reaktivieren. So ist der Stand.
Simone Zeh
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:00 Uhr
5 min.
Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)
Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?
Sabrina Szameitat, dpa
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
Mehr Artikel