Was sich hinter den märchenhaften Plakaten am Landratsamt in Plauen verbirgt

Plauen
Die Schaufenster des Landratsamtes am Postplatz sind jetzt mit acht kunstvollen Plakaten geschmückt. Darauf sind märchenhafte Szenen zu sehen. Was es damit auf sich hat.
Pünktlich am Adventswochenende können Besucher am Plauener Postplatz etwas Besonderes bestaunen. Der Vogtlandkreis stellt in den sogenannten „Zeitfenstern“ am ehemaligen Kaufhaus acht märchenhafte Plakate aus. Sie beziehen sich alle auf vogtländische Sagen – Erzählungen, die über Generationen weitergegeben wurden und mittlerweile Teil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.