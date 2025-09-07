Was wird mit dem Wasserturm in der Elsteraue? Plauener Paar überrascht mit besonderer Idee

Plauen
Seit mehr als einem Jahr diskutiert der Stadtrat über ein leuchtendes Highlight, das zwischen Fabrik der Fäden und Handwerkerhäusern entstehen soll. Ein Plauener Paar hat sich ganz eigene Gedanken dazu gemacht.
In Kürze fällt die Entscheidung: Am kommenden Dienstag soll der Plauener Stadtrat darüber abstimmen, ob und welche Art von Lichtkunst am Wasserturm in der Elsteraue entsteht. In dem neuen Stadtquartier sind in den vergangenen Jahren Millionen investiert worden, Kitas wurden gebaut, die Fabrik der Fäden im Weisbachschen Haus öffnete, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.