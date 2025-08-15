Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wasserschaden in Weischlitzer Turnhalle: Wann die Neueröffnung geplant ist

Der Schaden an der Schulturnhalle in Weischlitz (rechts) soll bald behoben sein.
Der Schaden an der Schulturnhalle in Weischlitz (rechts) soll bald behoben sein. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Der Schaden an der Schulturnhalle in Weischlitz (rechts) soll bald behoben sein.
Der Schaden an der Schulturnhalle in Weischlitz (rechts) soll bald behoben sein. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Wasserschaden in Weischlitzer Turnhalle: Wann die Neueröffnung geplant ist
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit April plagt ein Leitungswasserschaden die Weischlitzer Oberschule. Wann dieser behoben werden soll.

Im April hat eine böse Überraschung die Oberschule in Weischlitz erwischt. Ein Wasserschaden in der Turnhalle ist aufgetreten. An einem Leitungswasserrohr kam es zu einer Beschädigung. Dieser betrifft den Umkleidetrakt und die Sanitäranlagen der Sporthalle. Diese werden seitdem kernsaniert. Jetzt ist bekannt geworden, wann die neuen Umkleiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
23.04.2025
2 min.
Böse Überraschung: Wasserschaden in Weischlitzer Schulturnhalle
In der Turnhalle der Oberschule Weischlitz ist ein immenser Wasserschaden entstanden.
Das kann keiner gebrauchen: ein Wasserschaden im Haus. In Weischlitz hat es jetzt die Schulturnhalle getroffen. Der Schaden ist immens und langwierig.
Simone Zeh
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
17:24 Uhr
4 min.
Handyverbot und Medienkompetenz an einer Schule im Vogtland – was Sachsens Kultusminister Clemens davon hält
Oberschule Weischlitz: Minister Conrad Clemens (CDU) und Schulleiterin Cornelia Zenner.
Die Oberschule Weischlitz gibt einen Medienführerschein aus: Das Handy dürfen die Kinder und Jugendlichen an der Schule trotzdem nicht benutzen.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel