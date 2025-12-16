MENÜ
Der Wasserturm in Syrau. Die Kuppel wird erneuert.
Der Wasserturm in Syrau. Die Kuppel wird erneuert. Bild: Simone Zeh
Plauen
Wasserturm Syrau wird zur Pension: Wann beginnt der Umbau?
Von Simone Zeh
Der Syrauer Wasserturm steht vor einer großen Verwandlung. Die Gemeinde Rosenbach hat jetzt dem Bauantrag eines Investors grünes Licht gegeben.

Eine Pension soll aus dem ehemaligen Wasserturm Syrau werden. Investor Andreas Scherf hat große Pläne und wird jetzt konkret. Er hat der Gemeinde einen Antrag auf die Baugenehmigung vorgelegt. Der Rat befürwortete diesen mitsamt Sanierung, Umbau und Nutzungsänderung zur Pension einstimmig.
