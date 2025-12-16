Wasserturm Syrau wird zur Pension: Wann beginnt der Umbau?

Der Syrauer Wasserturm steht vor einer großen Verwandlung. Die Gemeinde Rosenbach hat jetzt dem Bauantrag eines Investors grünes Licht gegeben.

Eine Pension soll aus dem ehemaligen Wasserturm Syrau werden. Investor Andreas Scherf hat große Pläne und wird jetzt konkret. Er hat der Gemeinde einen Antrag auf die Baugenehmigung vorgelegt. Der Rat befürwortete diesen mitsamt Sanierung, Umbau und Nutzungsänderung zur Pension einstimmig. Eine Pension soll aus dem ehemaligen Wasserturm Syrau werden. Investor Andreas Scherf hat große Pläne und wird jetzt konkret. Er hat der Gemeinde einen Antrag auf die Baugenehmigung vorgelegt. Der Rat befürwortete diesen mitsamt Sanierung, Umbau und Nutzungsänderung zur Pension einstimmig.