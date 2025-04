Wechsel im Plauener Stadtrat: AfD hat neuen Fraktionschef

Markus Witte führt ab sofort das Gremium. Warum sein Vorgänger Mathias Weiser den Posten abgegeben hat.

Wechsel an der Spitze der AfD-Stadtratsfraktion in Plauen: Markus Witte führt das Gremium jetzt an. Darüber informierte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) zu Beginn der jüngsten Ratssitzung. Der aus Niedersachsen stammende Witte übernimmt den Posten von Mathias Weiser. Weiser hatte bei der Bundestagswahl im Vogtland die meisten Stimmen...