Regionale Nachrichten und News
  • Wegen Antragsstau bei „Hilfe zur Pflege“: Pflegeheime im Vogtland bleiben auf Kosten sitzen

Ein Pfleger und ein Heimbewohner auf eiben Flur im Aspida Pflegecampus Plauen.
Ein Pfleger und ein Heimbewohner auf eiben Flur im Aspida Pflegecampus Plauen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wegen Antragsstau bei „Hilfe zur Pflege“: Pflegeheime im Vogtland bleiben auf Kosten sitzen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Februar dieses Jahres hat eine Vogtländerin Unterstützung für ihre Mutter beim Sozialamt beantragt. Seither wartet sie auf einen Bescheid - und das Pflegeheim auf Geld. Kein Einzelfall in der Region.

Sandra Schmidts* Mutter hat mal gute und mal schlechte Tage. Die 82-Jährige sitzt im Rollstuhl. Und sie kämpft mit fortschreitender Demenz. „Es gibt Momente, da können wir uns ganz normal unterhalten“, erzählt Schmidt. Und es gibt andere Momente. Eine Belastung für die Familie. Ohne Rundum-Versorgung geht es nicht mehr.
