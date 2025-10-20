Wegen Antragsstau bei „Hilfe zur Pflege“: Pflegeheime im Vogtland bleiben auf Kosten sitzen

Plauen
Im Februar dieses Jahres hat eine Vogtländerin Unterstützung für ihre Mutter beim Sozialamt beantragt. Seither wartet sie auf einen Bescheid - und das Pflegeheim auf Geld. Kein Einzelfall in der Region.
Sandra Schmidts* Mutter hat mal gute und mal schlechte Tage. Die 82-Jährige sitzt im Rollstuhl. Und sie kämpft mit fortschreitender Demenz. „Es gibt Momente, da können wir uns ganz normal unterhalten“, erzählt Schmidt. Und es gibt andere Momente. Eine Belastung für die Familie. Ohne Rundum-Versorgung geht es nicht mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.