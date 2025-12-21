Weihnachten und Silvester: So hat das Plauener Stadtbad zum Jahresende geöffnet

Während die Schwimmhalle an einigen Tagen abends länger geöffnet ist, bleibt sie an anderen komplett zu. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Wer zum Jahresende noch einmal ins Plauener Stadtbad möchte, sollte sich auf veränderte Öffnungszeiten einstellen. Wie Bäder-Geschäftsführer Ronny Adler mitteilte, öffnen das Sportbad und die Herrenhalle am 22., 23., 29. und 30. Dezember abends verlängert bis 22 Uhr. Am Wochenende 27. und 28. Dezember ist Schwimmen von 8 bis 20 Uhr...