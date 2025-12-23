Weihnachten vor 80 Jahren in Plauen: Als die Vomag-Mitarbeiter ihr eigenes Werk abreißen mussten

Mit der Demontage der Fabrik am Elsterufer Ende 1945 hatte kaum jemand gerechnet. Das Unternehmen steckte bereits im Wiederaufbau und blickte optimistisch in die Zukunft, als die Anweisung der Siegermächte kam.

Wer die Zielgebiete der alliierten Bomber gegen Ende des Zweiten Weltkrieges durchliest, der findet darin immer wieder die Vogtländische Maschinenfabrik AG (Vomag) am Elsterufer nahe dem einstigen Unteren Bahnhof. Das 1895 gegründete Unternehmen hatte nach Kriegsbeginn auf Rüstung umgestellt und Panzer gefertigt. Deshalb wurde es zur... Wer die Zielgebiete der alliierten Bomber gegen Ende des Zweiten Weltkrieges durchliest, der findet darin immer wieder die Vogtländische Maschinenfabrik AG (Vomag) am Elsterufer nahe dem einstigen Unteren Bahnhof. Das 1895 gegründete Unternehmen hatte nach Kriegsbeginn auf Rüstung umgestellt und Panzer gefertigt. Deshalb wurde es zur...