MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Weihnachten vor 80 Jahren in Plauen: Als die Vomag-Mitarbeiter ihr eigenes Werk abreißen mussten

Das frühere Stammwerk der Vomag an der Weißen Elster in Plauen.
Das frühere Stammwerk der Vomag an der Weißen Elster in Plauen. Bild: C. Suhr/Archiv
Dieses im Juli 1943 aufgenommene Foto zeigt einen Blick aus Richtung der Panzerhalle über die Panzerbrücke zum Stammwerk der Vomag im Bereich der heutigen Holbeinstraße.
Dieses im Juli 1943 aufgenommene Foto zeigt einen Blick aus Richtung der Panzerhalle über die Panzerbrücke zum Stammwerk der Vomag im Bereich der heutigen Holbeinstraße. Bild: Sammlung Lars Buchmann/Archiv
Die einstige Panzerbrücke ist bis heute erhalten geblieben. Dort, wo zu DDR-Zeiten das Gelände der „Plauener Gardine“ entstand, befand sich zuvor die Panzerendmontagehalle der Vomag.
Die einstige Panzerbrücke ist bis heute erhalten geblieben. Dort, wo zu DDR-Zeiten das Gelände der „Plauener Gardine“ entstand, befand sich zuvor die Panzerendmontagehalle der Vomag. Bild: Ellen Liebner
Der Vater von Günter Scholz arbeitete einst als Konstrukteur bei der Vomag. Scholz erinnert sich an den Abriss der Fabrikschornsteine.
Der Vater von Günter Scholz arbeitete einst als Konstrukteur bei der Vomag. Scholz erinnert sich an den Abriss der Fabrikschornsteine. Bild: Uta Scholz/privat/Archiv
Das frühere Stammwerk der Vomag an der Weißen Elster in Plauen.
Das frühere Stammwerk der Vomag an der Weißen Elster in Plauen. Bild: C. Suhr/Archiv
Dieses im Juli 1943 aufgenommene Foto zeigt einen Blick aus Richtung der Panzerhalle über die Panzerbrücke zum Stammwerk der Vomag im Bereich der heutigen Holbeinstraße.
Dieses im Juli 1943 aufgenommene Foto zeigt einen Blick aus Richtung der Panzerhalle über die Panzerbrücke zum Stammwerk der Vomag im Bereich der heutigen Holbeinstraße. Bild: Sammlung Lars Buchmann/Archiv
Die einstige Panzerbrücke ist bis heute erhalten geblieben. Dort, wo zu DDR-Zeiten das Gelände der „Plauener Gardine“ entstand, befand sich zuvor die Panzerendmontagehalle der Vomag.
Die einstige Panzerbrücke ist bis heute erhalten geblieben. Dort, wo zu DDR-Zeiten das Gelände der „Plauener Gardine“ entstand, befand sich zuvor die Panzerendmontagehalle der Vomag. Bild: Ellen Liebner
Der Vater von Günter Scholz arbeitete einst als Konstrukteur bei der Vomag. Scholz erinnert sich an den Abriss der Fabrikschornsteine.
Der Vater von Günter Scholz arbeitete einst als Konstrukteur bei der Vomag. Scholz erinnert sich an den Abriss der Fabrikschornsteine. Bild: Uta Scholz/privat/Archiv
Plauen
Weihnachten vor 80 Jahren in Plauen: Als die Vomag-Mitarbeiter ihr eigenes Werk abreißen mussten
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Demontage der Fabrik am Elsterufer Ende 1945 hatte kaum jemand gerechnet. Das Unternehmen steckte bereits im Wiederaufbau und blickte optimistisch in die Zukunft, als die Anweisung der Siegermächte kam.

Wer die Zielgebiete der alliierten Bomber gegen Ende des Zweiten Weltkrieges durchliest, der findet darin immer wieder die Vogtländische Maschinenfabrik AG (Vomag) am Elsterufer nahe dem einstigen Unteren Bahnhof. Das 1895 gegründete Unternehmen hatte nach Kriegsbeginn auf Rüstung umgestellt und Panzer gefertigt. Deshalb wurde es zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
2 min.
Kindheit in schweren Zeiten: Der Plauener Günter Scholz liest aus seinen Lebenserinnerungen
Günter Scholz erlebte als Kind die Bombardierung Plauens.
Spielen auf Trümmern, in Ruinen und in verlassenen Straßenbahnwagen - das waren die „schönen Zeiten“ seiner Kindheit. Am Mittwoch liest Günter Scholz im Vogtlandmuseum Plauen aus seinem Buch.
Uwe Selbmann
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
07.10.2025
4 min.
Gebürtiger Plauener schildert Kriegs- und Nachkriegszeit in neuem Buch: „Ich wurde mit einer Kindergasmaske ausgestattet“
Das frühere Vomag-Werk an der Weißen Elster in Plauen. Dort arbeitete der Vater von Günter Scholz.
Der Historiker Günter Scholz ist 1940 in Plauen geboren worden und lebte bis 1949 in der Stadt. Jetzt hat er seine Erlebnisse in einem eindringlichen Zeitzeugenbericht niedergeschrieben.
Peter Albrecht
Mehr Artikel