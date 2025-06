Weil ihm die Musik zu laut war: Nachbar schießt mit Luftgewehr auf Gäste einer Party in Hof

Ein 65 Jahre alter Mann hat mit einem Luftgewehr vom Balkon seiner Wohnung in Plauens Partnerstadt Hof auf Gäste einer Party geschossen. Was die Polizei dann in seiner Wohnung fand, lässt aufhorchen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in einem Wohnblock in der Hofer Neustadt einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Das scheint soweit noch nicht ungewöhnlich. Doch was Polizeioberkommissar Thomas Berndt von der Polizeiinspektion Hof schildert, überraschte in der Dynamik wohl selbst die Polizei. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in einem Wohnblock in der Hofer Neustadt einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Das scheint soweit noch nicht ungewöhnlich. Doch was Polizeioberkommissar Thomas Berndt von der Polizeiinspektion Hof schildert, überraschte in der Dynamik wohl selbst die Polizei.