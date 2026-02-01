MENÜ
  • Weischlitz hofft auf Sport-Milliarde: „Wir haben uns ein Los gekauft“

Die Gemeinde Weischlitz will eine weitere Sporthalle sanieren. Bild: Simone Zeh
Die Gemeinde Weischlitz will eine weitere Sporthalle sanieren. Bild: Simone Zeh
Plauen
Weischlitz hofft auf Sport-Milliarde: „Wir haben uns ein Los gekauft“
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Die Bundesregierung will Kommunen die Sanierung von Sportstätten erleichtern. Dafür hat sie die sogenannte Sport-Milliarde ausgelobt. Wofür Weischlitz Geld daraus einsetzen würde und welche Chancen sich die Gemeinde ausrechnet.

Die Gemeinde Weischlitz bewirbt sich mit der Sporthalle Reuth um Geld aus der sogenannten Sport-Milliarde des Bundes. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Mit dem Förderprogramm will die Bundesregierung Städten und Gemeinden die Sanierung kommunaler Sportstätten erleichtern. Bis März wählt das Bundesbauministerium entsprechende...
