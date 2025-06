Weischlitz stärkt Schulstandort Krebes

Dass die Schülerzahlen sinken, ist bekannt. Wie die Gemeinde Weischlitz den Schulstandort Krebes sichern will und was dafür die Voraussetzung ist.

Steffen Raab, Bürgermeister von Weischlitz: „Wir als Schulträger wollen die Grundschule nicht schließen.“ Es wäre schon in der Vergangenheit der erklärte politische Wille des Bürgermeisters und der Gemeinderäte, den Schulstandort in Krebes so lange wie möglich zu erhalten. Deshalb handelt die Kommune jetzt vorsorglich.