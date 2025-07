Weischlitz: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss auf der A 72

Ein 61-jähriger VW-Fahrer hat am Mittwochabend auf dem Rastplatz Großzöbern einen Opel gerammt und war einfach weggefahren. Ein Zeuge rief die Polizei.

Weischlitz.

Nach einem Unfall am späten Mittwochabend auf dem Rastplatz Großzöbern an der A 72 muss sich ein 61-jähriger VW-Fahrer nicht nur wegen Unfallflucht verantworten. Beim Rückwärts-Ausparken war er dort gegen 22.20 Uhr mit seinem Auto gegen einen geparkten Opel gestoßen, hatte laut Polizei Schaden von rund 1200 Euro verursacht und war auf die A 72 in Richtung Leipzig aufgefahren. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei, sodass Einsatzkräfte den VW-Fahrer am Parkplatz Waldkirchen einer Kontrolle unterziehen konnten. Der Atemalkoholtest bei dem Polen ergab umgerechnet rund 2,1 Promille. Beamte brachten ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus, stellten seinen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. (mib)