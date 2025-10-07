Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weischlitzer Bürgermeister zu Kritik an Vollsperrung mitten im Ort: „Leitungen lassen sich leider nicht in der Luft legen“

Der Weischlitzer Bürgermeister Steffen Raab (Freie Wähler).
Der Weischlitzer Bürgermeister Steffen Raab (Freie Wähler). Bild: Ellen Liebner/Archiv
Der Weischlitzer Bürgermeister Steffen Raab (Freie Wähler).
Der Weischlitzer Bürgermeister Steffen Raab (Freie Wähler). Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Weischlitzer Bürgermeister zu Kritik an Vollsperrung mitten im Ort: „Leitungen lassen sich leider nicht in der Luft legen“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Mittwoch ist die zentrale Ortsdurchfahrt im Bereich der Weißen Elster dicht. Das stößt bei Autofahrern auf Verärgerung – nicht nur wegen der Umwege.

Ab Mittwoch ist Weischlitz geteilt. Über die Weiße Elster führt kein Weg mehr. Eine Baustelle blockiert den Verkehr für eine Woche. Die offizielle Umleitung, so das Landratsamt, führt über Plauen und die Südinsel. Doch an der unübersichtlichen, auch als „Sauinsel“ bekannten Kreuzung wird zur selben Zeit die Ampelanlage instand gesetzt....
