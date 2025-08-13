Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Musik von George Gershwin erklingt im Schloss Leubnitz.
Musik von George Gershwin erklingt im Schloss Leubnitz. Bild: Schlossförderverein Leubnitz
Plauen
Welterfolge der Klangmalerei erklingen im Schloss Leubnitz
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter dem Titel „Ein Amerikaner in Paris“ stehen am 16. August unter anderem Werke von Gershwin, Ravel und Debussy auf dem Programm.

Leubnitz.

Welterfolge der Klangmalerei verspricht ein Konzert, zu dem der Schlossförderverein für Samstag, 16. August, ins Schloss Leubnitz einlädt. Unter dem Titel „Ein Amerikaner in Paris“ werden dabei nach Angaben der Gemeindeverwaltung Rosenbach nicht nur das gleichnamige Stück von George Gershwin, sondern auch seine „Rhapsody in Blue“, Maurice Ravels „Boléro“ und Claude Debussys Mondscheinimpression „Claire de lune“ sowie weitere bekannte Werke erklingen. Ausführende sind die Chursächsischen Streichersolisten und Radim Vojir am Klavier. Tickets gibt es im Vorverkauf für 17 Euro im Schloss Leubnitz, Telefon 037431 86029, und in der Touristinfo Plauen, Telefon 03741 2911027, sowie an der Abendkasse für 20 Euro. (mib)

Das Konzert findet am 16. August im Leubnitzer Schloss statt.
Das Konzert findet am 16. August im Leubnitzer Schloss statt. Bild: Simone Zeh/Archiv
