Wenn Krankheit und Tod ins Familienleben kommen: Hospiz-Tag in Mühltroff stellt Hilfsangebote vor

Die Initiatoren vom Ambulanten Hospizdienst des Malteser Hilfsdienstes in Plauen wollen am Samstag aus dem Hospiztag einen Tag fürs Leben machen. Und zwar im Schloss Mühltroff.

Der Welthospiztag, der jährlich am zweiten Samstag im Oktober begangen wird, ist auch im Vogtland ein Thema. Im Schloss Mühltroff wird es am 11. Oktober ums Leben und die Lebensfreude gehen. „Wir wollen um 17 Uhr im Kaminzimmer mit einem kleinen Einblick in unsere Arbeit starten, die Ausstellung ‚Zuhause‘ besuchen, im Anschluss gibt es ein...