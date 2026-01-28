Werbetafel in Weischlitz nicht erwünscht: Wird sie jetzt trotzdem durchgesetzt?

Um den potenziellen Standort einer großen Werbetafel in Weischlitz gibt es Streit. Die Plakatwand soll an der Zufahrt zu einer Kindertagesstätte aufgestellt werden.

Die Gemeinde Weischlitz hat einen Bauantrag für eine 2,80 Meter mal 3,80 Meter große Werbetafel an der Taltitzer Straße abgelehnt. Vom Tisch ist die Anlage damit aber nicht. Die Gemeinde Weischlitz hat einen Bauantrag für eine 2,80 Meter mal 3,80 Meter große Werbetafel an der Taltitzer Straße abgelehnt. Vom Tisch ist die Anlage damit aber nicht.