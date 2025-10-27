Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Einbruch in Plauen.
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Einbruch in Plauen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Einbruch in Plauen.
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Einbruch in Plauen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Plauen
Werkzeug und Geld bei Einbruch in Plauener Firma gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Wie die Polizei nun vorgeht.

Die Polizei setzt auf Hinweise von Zeugen bei der Suche nach den Tätern in einem Fall von Einbruch in Plauen. Die bisher unbekannten Täter sind im Zeitraum zwischen dem Samstagmittag und dem frühen Montagmorgen in ein Firmengebäude an der Reißiger Straße/Hammerstraße eingebrochen, haben die Beamten berichtet. Laut der Mitteilung aus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
07.10.2025
1 min.
Auto auf Parkplatz in Plauen beschädigt - Verursacher weg
Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen.
Als der 57-jährige Autofahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, erlebte er eine unangenehme Überraschung. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
16:10 Uhr
1 min.
Seitenkasten an Moped in Mylau gestohlen – Bowdenzüge zerschnitten
Die Polizei sucht einen Dieb in Mylau.
Das Zweirad stand auf einem Parkplatz am Bahnhof. Wie die Polizei nun vorgeht.
Lutz Kirchner
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel