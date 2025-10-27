Werkzeug und Geld bei Einbruch in Plauener Firma gestohlen

Der Schaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Wie die Polizei nun vorgeht.

Die Polizei setzt auf Hinweise von Zeugen bei der Suche nach den Tätern in einem Fall von Einbruch in Plauen. Die bisher unbekannten Täter sind im Zeitraum zwischen dem Samstagmittag und dem frühen Montagmorgen in ein Firmengebäude an der Reißiger Straße/Hammerstraße eingebrochen, haben die Beamten berichtet. Laut der Mitteilung aus der...