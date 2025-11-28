Wettkochen auf dem Weihnachtsmarkt in Plauen: Hilfe für Kinder und Eltern

Der Anteil des Kinderschutzbundes unterstützt Freizeitangebote für Kinder und Familien. Der Erlös der Feuerwehr geht an die Elterninitiative für Menschen mit Behinderung.

Feuerwehr und Kinderschutzbund kochen für den guten Zweck auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Am Samstag, 29. November, ab 17 Uhr treten die Freiwillige Feuerwehr Plauen/Stadtmitte und der Kinderschutzbund Plauen gegeneinander an. Unter dem Weihnachtsbaum werden Erbsensuppe und Gemüsesuppe gekocht und verkauft. Der Erlös geht an soziale Projekte.