  • Wettkochen auf dem Weihnachtsmarkt in Plauen: Hilfe für Kinder und Eltern

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wettkochen auf dem Weihnachtsmarkt in Plauen: Hilfe für Kinder und Eltern
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Anteil des Kinderschutzbundes unterstützt Freizeitangebote für Kinder und Familien. Der Erlös der Feuerwehr geht an die Elterninitiative für Menschen mit Behinderung.

Feuerwehr und Kinderschutzbund kochen für den guten Zweck auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Am Samstag, 29. November, ab 17 Uhr treten die Freiwillige Feuerwehr Plauen/Stadtmitte und der Kinderschutzbund Plauen gegeneinander an. Unter dem Weihnachtsbaum werden Erbsensuppe und Gemüsesuppe gekocht und verkauft. Der Erlös geht an soziale Projekte....
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
11:00 Uhr
1 min.
Wettkochen auf Plauener Weihnachtsmarkt dient gutem Zweck
Die Feuerwehr Stadtmitte trat diesmal mit dem Kinderschutzbund an. Der sorgte für ein Angebot mit Seltenheitswert auf dem Weihnachtsmarkt. Besucher standen Schlange.
Ellen Liebner
26.11.2025
1 min.
Kim Carnie & Band treten auf Deutschlandtournee im Plauener Malzhaus auf
Die schottische Sängerin und ihre Musiker geben das achte Konzert des Folkherbst-Wettbewerbes.
Lutz Kirchner
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
