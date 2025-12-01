Wettkochen auf Plauener Weihnachtsmarkt dient gutem Zweck

Plauen
Die Feuerwehr Stadtmitte trat diesmal mit dem Kinderschutzbund an. Der sorgte für ein Angebot mit Seltenheitswert auf dem Weihnachtsmarkt. Besucher standen Schlange.
Wettkochen für einen guten Zweck – das hat auf dem Plauener Weihnachtsmarkt Tradition. Feuerwehr und Kinderschutzbund arbeiteten am Wochenende Hand in Hand unterm Weihnachtsbaum. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte wird aus dem Erlös ihrer Erbsensuppe mit angebratener Jagdwurst und knusprigen Croutons die Elterninitiative für Behinderte und...
