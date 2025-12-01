Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wettkochen auf Plauener Weihnachtsmarkt dient gutem Zweck
Von Ellen Liebner
Die Feuerwehr Stadtmitte trat diesmal mit dem Kinderschutzbund an. Der sorgte für ein Angebot mit Seltenheitswert auf dem Weihnachtsmarkt. Besucher standen Schlange.

Wettkochen für einen guten Zweck – das hat auf dem Plauener Weihnachtsmarkt Tradition. Feuerwehr und Kinderschutzbund arbeiteten am Wochenende Hand in Hand unterm Weihnachtsbaum. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte wird aus dem Erlös ihrer Erbsensuppe mit angebratener Jagdwurst und knusprigen Croutons die Elterninitiative für Behinderte und...
