Wie akribisch ein Plauener Paar seine Hochzeit plant: „Das Schönste ist doch die Vorbereitungszeit“

Laura und Tobias kennen sich seit der Schule, lernten den selben Beruf und haben das selbe Ziel - bei der Plauener Hochzeitsmesse „Just married“ fanden sie das, was ihr Sommer-Glück 2026 komplett macht.

Die Plauener Hochzeitsmesse „Just married" ist im dritten Jahr die Adresse im Vogtland für Ehepaare in spe. Modekollektionen für Braut und Bräutigam, Hochzeitstorten, Ringe, Einladungskarten, Dekorationen, Foto-Shooting oder Hochzeits-Gesang - Sonntagnachmittag bietet das Malzhaus mit seinen urigen Holzverschlägen und lauschigen Ecken die...