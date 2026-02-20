Wie bei Olympia in der Eislaufhalle: Auch Sportforum Vogtland in Plauen hat jetzt einen Videowürfel

Plauen
Einige Monate mussten sich der Schulsport und Sportvereine der Stadt gedulden: Nun sind die großen LED-Displays in Plauens neuer Sporthalle einsatzbereit.
Der Innenausbau des neuen Plauener Sportforums ist nahezu komplett. Wie geplant konnte in dieser Woche der Videowürfel für digitale Spielstandsanzeigen montiert werden. Darauf hatten sowohl der Schulsport als auch die Sportvereine bislang gewartet.
