Wie ein Spezialist für XXL-Wasserschäden die zentrale Lage des Vogtlands nutzt

Das Unternehmen SVT Schadensanierung lagert an seinem Standort im Industriegebiet Neuensalz tausende Trockner für den deutschlandweiten Einsatz. Im Vogtland war die Firma in der Oelsnitzer Sporthalle Retter in der Not.

Der Schock war groß: Als nach dem langen Pfingstwochenende die Oelsnitzer Sporthalle unter Wasser stand, war für die Verantwortlichen guter Rat teuer. 300.000 Liter Wasser waren nach einer Havarie in den Hallenboden gelaufen. Das dort eingebaute Dämmmaterial hatte das Wasser wie ein Schwamm aufgenommen. Was tun? Nachdem der Schaden entdeckt...