Wie ein Vogtländer den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 erlebte: „Wir waren wohl alle zu überrascht und unvorbereitet“

In einer halbstündigen Debatte haben Abgeordnete des Bundestages an den blutig niedergeschlagenen Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 erinnert. In Plauen saß ein Zeitzeuge vor dem Fernseher und regte sich auf. Jetzt schildert der 91-Jährige seine damaligen Erlebnisse.

