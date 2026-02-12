Wie erreicht man die vogtländischen Bürgerpolizisten? Polizei schafft neues Angebot im Netz

Kurzer Dienstweg statt 110? Eine Leserin hinterfragte zuletzt die Erreichbarkeit der Plauener Bürgerpolizisten. Die Polizeidirektion Zwickau reagierte und macht die Ansprechpartner jetzt online sichtbar.

Schnell erreichbar, jemand, der sich auskennt und gut vermitteln kann – im besten Fall gilt all das für die Bürgerpolizistin oder den -polizisten vor Ort. Doch wie erreicht man eben jene Beamten eigentlich? Muss es immer über den Notruf 110 sein oder gibt es da einen kurzen Dienstweg?