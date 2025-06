Wie es dieser 78-jährige Plauener in Deutschlands größtes Laufmagazin schaffte

Ein Marathon in New York, Athen oder Wien - Lutz Behrens lief sie schon alle mit. Über eine ganz besondere Tour berichtete er jetzt in der „Runner’s World“.

Sonne, Wind oder Regen - Lutz Behrens geht bei jedem Wetter laufen. Dreimal pro Woche trainiert er. Eine Überwindung sei es zwar immer wieder, aber keine Pflicht. Sonne, Wind oder Regen - Lutz Behrens geht bei jedem Wetter laufen. Dreimal pro Woche trainiert er. Eine Überwindung sei es zwar immer wieder, aber keine Pflicht.