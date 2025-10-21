Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wie es mit dem geplanten Bürgertreff im Plauener Mammengebiet weitergeht

Der zentrale Platz im Mammengebiet. In Kürze beginnen dort Rodungsarbeiten für eine neugestaltete Grünanlage.
Bild: Ellen Liebner
Der zentrale Platz im Mammengebiet. In Kürze beginnen dort Rodungsarbeiten für eine neugestaltete Grünanlage.

Plauen
Wie es mit dem geplanten Bürgertreff im Plauener Mammengebiet weitergeht
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank des städtebaulichen Modellvorhabens „Plauen – Zukunft leben im Plauener Süden“ soll das Wohngebiet aufgewertet werden. Der Terminplan steht.

In Kürze beginnen im Plauener Mammengebiet die Vorbereitungen zur Umgestaltung eines Platzes im Wohngebiet. Wie bereits angekündigt, soll das zu DDR-Zeiten errichtete Plattenbaugebiet mithilfe von Fördermitteln aus dem städtebaulichen Modellvorhaben „Plauen – Zukunft leben im Plauener Süden“ aufgewertet werden.
