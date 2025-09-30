Wie es um die Arbeitslosigkeit im Vogtland bestellt ist

Plauen
Die Arbeitslosigkeit ist zum Herbstbeginn zurückgegangen. In der Region waren im September 6668 arbeitslose Frauen und Männer gemeldet - weniger als im August. Die Quote sank damit auf 6,0 Prozent.
Zum Herbstbeginn ist die Arbeitslosigkeit im Vogtlandkreis gesunken. 444 Menschen haben eine neue Beschäftigung gefunden, 465 Personen begannen mit einer Ausbildung. „Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Arbeitslosigkeit auf einem leicht erhöhten Niveau“, Agenturchef Andreas Fleischer. Leicht rückgängig sei die Zahl der durch das Jobcenter...
