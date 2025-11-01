Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort

Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.

So oft heißt es: Die Jugend soll weg von der Couch und digitalen Ablenkmanövern, raus an die frische Luft – aber wo ist das denn? Gerade im ländlichen Raum. Wo fühlen sich junge Leute heute im Vogtland wohl, ohne zu viel und zu laut für andere zu sein? Was macht Heimatgefühl für Jugendliche aus und wie klingt es?