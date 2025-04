Wie Syrau vor der Kindertagesstätte und Turnhalle für mehr Verkehrssicherheit sorgen will

Die Gemeinde Rosenbach sieht Handlungsbedarf. Auf Autofahrer kommen Einschränkungen zu. Was geplant ist.

Mehr Sicherheit soll es für Kinder und Einsatzkräfte rund um den Kindergarten und die Turnhalle in Syrau geben. In naher Zukunft, so heißt es von der Gemeinde Rosenbach, wird ein verkehrsberuhigter Bereich vor der Turnhalle eingerichtet und ausgeschildert. Ab diesem Zeitpunkt wird das Parken nur noch in den gekennzeichneten Flächen vor dem...