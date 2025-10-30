Wie weiter mit den Krankenhäusern im Vogtland? „Worauf wir uns verlassen können, ist nicht viel“

Ab 2027 greift die Krankenhausreform. Sie wirkt auf stärkere Spezialisierungen hin. Die Kliniken im Vogtland haben angemeldet, welche Leistungen sie künftig erbringen wollen. Der Kreistag fordert Mitspracherecht.

Im Vogtlandkreis hat in Vorbereitung der ab 2027 greifenden Krankenhausreform eine erste Regionalkonferenz mit Vertretern aller Krankenhäuser der Region stattgefunden. Das Gremium soll dem Sozialministerium einen möglichst untereinander abgestimmten Vorschlag unterbreiten, wie sich die stationäre medizinische Versorgung in der Region künftig... Im Vogtlandkreis hat in Vorbereitung der ab 2027 greifenden Krankenhausreform eine erste Regionalkonferenz mit Vertretern aller Krankenhäuser der Region stattgefunden. Das Gremium soll dem Sozialministerium einen möglichst untereinander abgestimmten Vorschlag unterbreiten, wie sich die stationäre medizinische Versorgung in der Region künftig...