MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wieder Metallklau: In Plauener Ortsteil machen sich Diebe am Einfamilienhaus zu schaffen

Symbolbild: Eine Hand greift nach Kupferrohren.
Symbolbild: Eine Hand greift nach Kupferrohren. Foto: Peter Endig/dpa
Symbolbild: Eine Hand greift nach Kupferrohren.
Symbolbild: Eine Hand greift nach Kupferrohren. Foto: Peter Endig/dpa
Plauen
Wieder Metallklau: In Plauener Ortsteil machen sich Diebe am Einfamilienhaus zu schaffen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gewalt war im Spiel, als Kriminelle wohl übers Wochenende Kupferfallrohre entwendeten. Wer hat etwas gesehen?

Die Abwesenheit der Besitzer eines Einfamilienhauses im Plauener Süden haben Kriminelle ausgenutzt, um Kupfer vom Gebäude zu stehlen. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 12.50 Uhr auf einem Grundstück am Weg zur Linde im Ortsteil Thiergarten ereignet haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
23.03.2026
1 min.
Unfallflucht im Vogtland: Unbekannter kracht nachts gegen Verkehrsspiegel
Ein Verkehrsspiegel sowie ein Verkehrsschild sind in Mißlareuth beschädigt worden.
Ein vierstelliger Schaden ist bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag in einem beschaulichen Weischlitzer Ortsteil entstanden. Gibt es Zeugen?
Sabine Schott
25.02.2026
1 min.
Dreister Diebstahl in der Plauener Stadt-Galerie
In der Stadt-Galerie kam es zu einem Schmuckdiebstahl.
Ein Goldring mit Diamanten ist aus der Vitrine eines Juweliergeschäftes entwendet worden. Die Polizei sucht nach einem gut beschriebenen Mann.
Sabine Schott
Mehr Artikel