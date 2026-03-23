Wieder Metallklau: In Plauener Ortsteil machen sich Diebe am Einfamilienhaus zu schaffen

Gewalt war im Spiel, als Kriminelle wohl übers Wochenende Kupferfallrohre entwendeten. Wer hat etwas gesehen?

Die Abwesenheit der Besitzer eines Einfamilienhauses im Plauener Süden haben Kriminelle ausgenutzt, um Kupfer vom Gebäude zu stehlen. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 12.50 Uhr auf einem Grundstück am Weg zur Linde im Ortsteil Thiergarten ereignet haben.