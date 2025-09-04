Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wiesn, Wiesn und nochmal Wiesn: Aber ist da am Wochenende im Vogtland eigentlich noch mehr los?

Wenn die Sternquell-Wiesn ruft, kommen die Plauener in Strömen.
Wenn die Sternquell-Wiesn ruft, kommen die Plauener in Strömen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Wenn die Sternquell-Wiesn ruft, kommen die Plauener in Strömen.
Wenn die Sternquell-Wiesn ruft, kommen die Plauener in Strömen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Wiesn, Wiesn und nochmal Wiesn: Aber ist da am Wochenende im Vogtland eigentlich noch mehr los?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bär steppt an den kommenden Tagen in der Region ordentlich - ob Pferdeschau, Mittelalterfest oder Country-Konzert. Und auch die Kettensägen in Muldenberg werden wieder heiß laufen.

Sternquell-Wiesn auf Plauener Festplatz: Im Zeichen des Bieres - ganze vier Tage dreht sich in Plauen alles um den süffigen Gerstensaft. Tausende wollen im Riesenfestzelt und im Biergarten auf der Sternquell-Wiesn feiern. Die Party - angelehnt ans Münchener Oktoberfest - findet bereits zum vierten Mal statt und ist längst auch überregional...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende: Helge Schneider im Vogtland, Plauener Herbst, Ü-30-Party und vieles mehr
Der Musiker und Komiker Helge Schneider tourt 2025 mit seinem Programm „Ein Mann und seine Musik“ durchs Land. Jetzt ist er in Plauen zu Gast.
Mit Helge Schneider und Pietro Lombardi kommen gleich zwei namhafte Künstler ins Vogtland. In Plauen steigt das Herbst-Volksfest und im Göltzschtal locken Freiluftkino und Weinfest nach draußen.
Florian Wunderlich
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
4 min.
Wochenend-Tipps für das Obere Vogtland: Bahn-Jubiläum, Kettensäger und Truck Stop
Großes Bahnjubiläum gibt es am Wochenende: In Wilzschhaus (Foto), Carlsfeld und Schönheiderhammer werden 150 Jahre Eisenbahn Chemnitz-Aue-Adorf mit vielen Veranstaltungen gefeiert.
Große Feiern stehen am Wochenende im Zeichen von „150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz-Aue-Adorf“ und des zweiten Musikwinkelfestes. In Plauen lockt die Sternquell-Wiesn, in Markneukirchen eine Jubiläumsgala.
Ronny Hager
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel