Wiesn, Wiesn und nochmal Wiesn: Aber ist da am Wochenende im Vogtland eigentlich noch mehr los?

Der Bär steppt an den kommenden Tagen in der Region ordentlich - ob Pferdeschau, Mittelalterfest oder Country-Konzert. Und auch die Kettensägen in Muldenberg werden wieder heiß laufen.

Sternquell-Wiesn auf Plauener Festplatz: Im Zeichen des Bieres - ganze vier Tage dreht sich in Plauen alles um den süffigen Gerstensaft. Tausende wollen im Riesenfestzelt und im Biergarten auf der Sternquell-Wiesn feiern. Die Party - angelehnt ans Münchener Oktoberfest - findet bereits zum vierten Mal statt und ist längst auch überregional...