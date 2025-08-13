Wildunfall bei Syrau: Hoher Sachschaden an Unfallwagen

Ein Reh hatte kurz nach der Dämmerung die Straße überquert. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Das Umland von Syrau gehört bei Wildunfällen zu den Schwerpunkten im Vogtland. Neben der B 282/Hauptstraße, die zwischen Mehltheuer und Syrau durch ein Waldstück führt, wird auch auf der B 92/Elsterberger Straße vor häufigem Wildwechsel gewarnt. Einem 46-jährigen Autofahrer ist das am Dienstag zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei...