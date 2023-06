Wissen rund um Pilze - Die neue Podcast-Folge "Stamm-Gäste" ist da

Sandra Gruner ist Pilzberaterin. Was sie bisher ehrenamtlich gemacht hat, hat sie zur Geschäftsidee entwickelt. Ab diesem Jahr will sie Seminare und geführte Wanderungen anbieten will, bei denen man in die Vielfalt der Pilzwelt eintauchen kann. Sie garantiert: Hinterher wissen die Teilnehmer, welche Pilze im Korb landen dürfen und welche nicht.

