Wo es in Plauen ab Montag neue Straßensperrungen gibt

Wer über den Rinnelberg fährt, muss sich in der kommenden Woche einen neuen Weg zu suchen. Auch in der Innenstadt gibt es eine neue Vollsperrung. Und in Großfriesen beginnt der zweite Bauabschnitt.

Auch in der kommenden Woche wird es auf Plauens Straßen aufgrund von Baustellen neue Verkehrseinschränkungen geben. So ist ab Mittwoch der viel befahrene Rinnelberg gesperrt. Er kann im Bereich zwischen Stöckigter und Hofer Straße nicht für die Durchfahrt genutzt werden, wie die Stadtverwaltung in ihrem Baustellenreport vermerkt. Der...