Bürgerpolizist Thomas Schmidt (li., mit Daniel Kurzbach) ist in Haselbrunn anzutreffen.
Bürgerpolizist Thomas Schmidt (li., mit Daniel Kurzbach) ist in Haselbrunn anzutreffen. Bild: E. Liebner
Plauen
Wo ist in Plauen der Bürgerpolizist, wenn man ihn braucht?
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bürger äußern Kritik an der Präsenz der Ordnungshüter in der Innenstadt, die für sie direkte Ansprechpartner sein sollten. Was ist dran an der Kritik?

Manchmal sind es die kleinen Parkvergehen der anderen, die dauerhaft großen Ärger der Anwohner auf sich ziehen können. Aber was tun? Gleich die große Geschütze auffahren und die 110 wählen? Oder doch zunächst den Stadtteilpolizisten vor Ort darauf ansprechen? Und vor allem: wie?
