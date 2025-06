Plauen 19.06.2025

Wohin am Wochenende im Vogtland? Was neben dem Spitzenfest in Plauen, einem Fahrrad-Festival in Schöneck, Backmeile und Sommernachtsparty noch alles lockt

Die Vorbereitungen für das 64. Plauener Spitzenfest laufen auf Hochtouren. doch auch sonst weiß man im Vogtland, wie feiern geht. Spitzenfest in Plauen: Dieses Stadtfest ist spitze und zwar bereits zum 64. Mal. Nach Ausfällen wegen Corona und Starkregens im Vorjahr wollen die Plauener von Freitag bis Sonntag wieder zeigen, wie feiern geht. Mit dabei ist unter anderem die Schweizer Popsängerin Stefanie Heinzmann („My Man“). Der Wetterdienst sagt Sonne vorher. Der... Spitzenfest in Plauen: Dieses Stadtfest ist spitze und zwar bereits zum 64. Mal. Nach Ausfällen wegen Corona und Starkregens im Vorjahr wollen die Plauener von Freitag bis Sonntag wieder zeigen, wie feiern geht. Mit dabei ist unter anderem die Schweizer Popsängerin Stefanie Heinzmann („My Man“). Der Wetterdienst sagt Sonne vorher. Der... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden