Wohnhausbrand in Elsterberg nach Funkenschlag bei Dacharbeiten

Ein Brand an einem Wohnhaus im Elsterberger Ortsteil Kleingera ist am Donnerstagnachmittag glimpflich ausgegangen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag der "Freien Presse" sagte, war das Feuer bei Arbeiten am Dach des Hauses ausgebrochen. Demnach waren Teile des Daches offenbar wegen eines Funkenschlages in Brand geraten. Vor Ort konnte die...