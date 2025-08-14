Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aufräumarbeiten nach dem Feuerwehreinsatz in Haselbrunn am Mittwoch.
Aufräumarbeiten nach dem Feuerwehreinsatz in Haselbrunn am Mittwoch. Bild: Ellen Liebner
Aufräumarbeiten nach dem Feuerwehreinsatz in Haselbrunn am Mittwoch.
Aufräumarbeiten nach dem Feuerwehreinsatz in Haselbrunn am Mittwoch. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wohnungsbrand in Plauen Haselbrunn: Neue Details bekannt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Brand am Mittwoch hat die Polizei mehr Informationen zum Hergang und den beteiligten Personen veröffentlicht.

Am Mittwoch kam es Haselbrunn zu einem Wohnungsbrand. Die „Freie Presse“ berichtete. Jetzt gab die Polizei neue Details bekannt. Ein 72-jähriger Bewohner wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bemerkte ein 47-jähriger Nachbar Brandgeruch, drang in die Erdgeschosswohnung des 72-Jährigen an der Jean-Paul-Straße ein und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:48 Uhr
2 min.
Rettungseinsatz nach Wohnungsbrand in Plauen
Update
Einen Feuerwehreinsatz gab es am Mittwochnachmittag nach einem Wohnungsbrand in Haselbrunn.
Wegen einer Rauchvergiftung ist ein Bewohner ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort.
Bernd Jubelt, Jonas Patzwaldt
19:16 Uhr
3 min.
In Waldnähe: Brand an ehemaligem Truppenübungsplatz bei Plauen – Feuerwehrchef: „Enormer Kraftakt für alle Beteiligten“
In der Syrau-Kauschwitzer Heide hat es am Mittwochnachmittag gebrannt.
Großbrand vor den Toren Plauens: Am Mittwochnachmittag ist nördlich von Plauen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte wohl Schlimmeres verhindern.
Jonas Patzwaldt
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
Mehr Artikel