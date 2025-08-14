Wohnungsbrand in Plauen Haselbrunn: Neue Details bekannt

Nach dem Brand am Mittwoch hat die Polizei mehr Informationen zum Hergang und den beteiligten Personen veröffentlicht.

Am Mittwoch kam es Haselbrunn zu einem Wohnungsbrand. Die „Freie Presse“ berichtete. Jetzt gab die Polizei neue Details bekannt. Ein 72-jähriger Bewohner wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bemerkte ein 47-jähriger Nachbar Brandgeruch, drang in die Erdgeschosswohnung des 72-Jährigen an der Jean-Paul-Straße ein und...