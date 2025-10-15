Wunder der Natur mitten im Stadtzentrum: Plauens einst prächtigste Pappel reagiert auf massiven Rückschnitt

Fast totgesagt gibt der geschätzt 150 bis 170 Jahre alte Baum noch nicht auf. Für das städtische Grün ist das ein Glücksfall.

Auf die Kraft der Natur ist Verlass. Als die einst prächtige, rund 150 bis 170 Jahre alte Pappel auf der Grünfläche an der Ecke West-/Reichsstraße, direkt neben dem Einkaufszentrum Kolonnaden, im vergangenen Winter in mehreren Schritten gestutzt wurde, blieb nur ein etwa mannshoher Rest übrig. Lange Zeit sah es so aus, als wenn damit das Ende...