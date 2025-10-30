Zeitzeuginnen erinnern in Plauen an DDR-Wochenheime: „Die Kinder wurden montags abgegeben und freitags geholt“

Eine Ausstellung über Frauenarbeit und Kinderbetreuung in der Textilindustrie ist derzeit in der Fabrik der Fäden in Plauen zu sehen. Die war jetzt auch Anlass für einen Blick zurück in die Zeit vor der Wende.

Kinder, Küche, Beruf: Für viele Frauen ist das eine alltägliche Dreifach-Aufgabe. Doch das Phänomen ist nicht neu. Auch und gerade in der Textilindustrie des Vogtlands waren Frauen über Jahrzehnte berufstätig, zugleich zogen sie Kinder groß und machten den Haushalt. Kinder, Küche, Beruf: Für viele Frauen ist das eine alltägliche Dreifach-Aufgabe. Doch das Phänomen ist nicht neu. Auch und gerade in der Textilindustrie des Vogtlands waren Frauen über Jahrzehnte berufstätig, zugleich zogen sie Kinder groß und machten den Haushalt.