Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Zeitzeuginnen erinnern in Plauen an DDR-Wochenheime: „Die Kinder wurden montags abgegeben und freitags geholt“

Diskutierten in der Fabrik der Fäden: Steffi Ernst, Annette Krupka, Moderatorin Therese Langhof-Thomas, Bärbel Schönknecht, Hildegard Zeilinger, Bettina Spack und Lars Buchmann (Moderator, von links).
Diskutierten in der Fabrik der Fäden: Steffi Ernst, Annette Krupka, Moderatorin Therese Langhof-Thomas, Bärbel Schönknecht, Hildegard Zeilinger, Bettina Spack und Lars Buchmann (Moderator, von links). Bild: Ellen Liebner
Diskutierten in der Fabrik der Fäden: Steffi Ernst, Annette Krupka, Moderatorin Therese Langhof-Thomas, Bärbel Schönknecht, Hildegard Zeilinger, Bettina Spack und Lars Buchmann (Moderator, von links).
Diskutierten in der Fabrik der Fäden: Steffi Ernst, Annette Krupka, Moderatorin Therese Langhof-Thomas, Bärbel Schönknecht, Hildegard Zeilinger, Bettina Spack und Lars Buchmann (Moderator, von links). Bild: Ellen Liebner
Plauen
Zeitzeuginnen erinnern in Plauen an DDR-Wochenheime: „Die Kinder wurden montags abgegeben und freitags geholt“
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Ausstellung über Frauenarbeit und Kinderbetreuung in der Textilindustrie ist derzeit in der Fabrik der Fäden in Plauen zu sehen. Die war jetzt auch Anlass für einen Blick zurück in die Zeit vor der Wende.

Kinder, Küche, Beruf: Für viele Frauen ist das eine alltägliche Dreifach-Aufgabe. Doch das Phänomen ist nicht neu. Auch und gerade in der Textilindustrie des Vogtlands waren Frauen über Jahrzehnte berufstätig, zugleich zogen sie Kinder groß und machten den Haushalt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
21.10.2025
4 min.
Nur 15 Tage Urlaub und 1,64 Mark Stundenlohn: So erging es vogtländischen Textilarbeiterinnen
Katrin Färber hat die Sonderausstellung in der Fabrik der Fäden kuratiert, rechts im Bild: Martina Denecke.
Die Textilindustrie im Vogtland – sie ist undenkbar ohne die vielen Frauen, die in der Branche tätig waren. Auf sie richtet sich jetzt der Blick in einer spannenden Ausstellung in der Fabrik der Fäden. Die Macher suchen Zeitzeugen.
Peter Albrecht
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
23.10.2025
1 min.
Frauenarbeit und Kinderbetreuung: Podiumsdiskussion in Plauen
Der typische Arbeitsplatz von Heimarbeiterinnen - zu sehen in der Fabrik der Fäden.
In der Fabrik der Fäden findet am Freitagabend eine Veranstaltung statt, an der sich auch das Publikum beteiligen kann.
Peter Albrecht
Mehr Artikel