Zentraler Busparkplatz in Plauener Innenstadt muss weichen: Warum das auch Auswirkungen auf das Parken von Autos hat

In Kürze starten auf dem Gelände an der Melanchthonstraße Bauarbeiten. Die Busse sollen künftig dort abgestellt werden, wo derzeit noch Pkw parken dürfen. Was bedeutet das?

Im Zuge der geplanten Offenlegung des Syra-Baches in der Plauener Innenstadt ist eine Verlegung der Busparkplätze auf der Melanchthonstraße erforderlich. Darüber hat am Dienstag die Plauener Stadtverwaltung informiert. Die bisherigen Busparkplätze werden an neue Standorte in der Innenstadt verlegt. Damit sollen einerseits die Bauarbeiten...