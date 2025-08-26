Zeulenroda bricht Weltrekord: Die längste Wäscheleine mit den meisten Sockenpaaren

Plauen
Mit tausenden Socken, Klammern und einer kilometerlangen Leine sowie vielen helfenden Händen hat Zeulenroda-Triebes den Weltrekordversuch unternommen.
Socken, Socken, Socken soweit das Auge reicht: Mit tausenden Socken, Klammern und einer kilometerlangen Leine sowie vielen helfenden Händen hat es Zeulenroda-Triebes geschafft, einen Weltrekord nach Deutschland zu holen. Die Kleinstadt knackte am Wochenende die bisherige Bestmarke für die „längste Wäscheleine der Welt mit den meisten...
