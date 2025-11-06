Zimmerdecken, die heizen und kühlen können: Wie die Plauener Baufirma Wolf auch mit 100 Jahren sich immer wieder neu erfindet

Plauen
1925 gegründet, gilt er als einer der ältesten noch aktiven Baubetriebe des Vogtlandes. Das traditionsreiche Unternehmen geht mit der Zeit und wirkt gerade an einem innovativen Pilotprojekt mit.
Blättert man in Plauener Adressbüchern der 1930er-Jahre, stellt man schnell fest, dass die Firma Wolf Isolierungen damals zu den ersten Baubetrieben in der Region gehörte. Theodor Wolf, der den Fachbetrieb für Wärme-, Kälte und Geräuschisolierungen 1925 gründete, hätte vermutlich nie daran geglaubt, dass es das Unternehmen 100 Jahre...
