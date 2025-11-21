Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zoff mit Veranstaltern eines Aktionstages: Wer darf in die Villa am Postplatz in Plauen – und wer nicht?

Die Villa am Postplatz in Plauen soll ein Ort der Begegnung sein. Bild: Screenshot Stadt Plauen/Sabine Schott
Die Villa am Postplatz in Plauen soll ein Ort der Begegnung sein. Bild: Screenshot Stadt Plauen/Sabine Schott
Plauen
Zoff mit Veranstaltern eines Aktionstages: Wer darf in die Villa am Postplatz in Plauen – und wer nicht?
Redakteur
Von Sabine Schott
Der Orange Day ist ein Tag, an dem weltweit Aktionen stattfinden, die sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen richten. Auch in Plauen planten dies Vereine und Institutionen. Den von den Organisatoren gewünschten Ort lehnte die Stadt jedoch ab.

Ein Wort zur falschen Zeit, eine unbedachte Bewegung: Im Alltag führt das oft zu Streit und Schlägen oder sexuellen Übergriffen - auch durch die eigenen Partner. Zum überwiegenden Teil betroffen sind Frauen und Mädchen. Um darauf aufmerksam zu machen, existiert seit 1999 der sogenannte Orange Day. An diesem 25. November finden weltweit...
