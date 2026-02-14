„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht

Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?

Auch die Kulinarik gehört zur gepflegten Abendunterhaltung dazu: Denn wer sich stundenlang bei Veranstaltungen im Parktheater aufhält, bekommt irgendwann Hunger oder Durst. Doch meist sind lange Schlangen vorprogrammiert. Könnte der Caterer Personal aufstocken?