Zugverkehr im Vogtland nach Brand gestoppt

In der Nähe des Bahnübergangs am Plauener Stadtwald hat es am Dienstag einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. Auf rund 500 Quadratmetern brannte die Böschung des Bahndamms. Was die Polizei zur Brandursache sagt.

In der Nähe des Bahnübergangs Am Stadtwald in Plauen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Auf etwa 100 Metern Länge brannte die Böschung des Bahndammes, erklärte ein Sprecher des Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage der „Freien Presse". Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Bahnverkehr von und nach Mehltheuer ruhte für...